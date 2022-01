COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 03 GEN - Nel giorno in cui la Lombardia torna in zona gialla, i dati della pandemia continuano a segnare numeri in crescita. Con 67.449 tamponi eseguiti, è di 13.421 il numero di casi positivi al Coronavirus registrati, con una percentuale in discesa che comunque sfiora il 19.9%. Sono 219 i ricoverati in terapia intensiva, tre più di ieri, e 2.147 negli altri reparti, con un aumento di 85 pazienti in un giorno. E' invece di 19 il numero dei decessi, che porta il totale da inizio pandemia a 35.159.

Per domani è prevista l'apertura a Rho Fiera di dieci linee per i tamponi. "Continuo a invitare chi non si è ancora vaccinato a prenotarsi sulla piattaforma regionale e a proteggere se stesso e chi gli sta intorno" è l'appello ribadito dal presidente della Lombardia Attilio Fontana.

Il Coronavirus non risparmia nemmeno il mondo dell'arte, del turismo e dello sport. L'attore Giancarlo Giannini è risultato positivo e per questo motivo lo spettacolo 'I segreti del mare' in programma oggi al Teatro Arcimboldi di Milano, è rimandato al prossimo 29 marzo. E a causa di alcuni contagi nella compagnia di ballo è stato spostato anche lo spettacolo 'Gran Galà del Balletto' che era in programma il 6 gennaio al Teatro Nuovo di Milano e si terrà il 4 febbraio. E pure la Borsa Internazionale del Turismo, in programma a Fieramilanocity, cambia le date e slitta da febbraio ai giorni dal 10 al 12 aprile. "Gli operatori del turismo che vedono in Bit un momento unico e privilegiato per fare business e incontrarsi, chiedono più tempo per permettere al settore di ritrovare un equilibrio e identificare le tendenze che caratterizzeranno i prossimi mesi", è stato spiegato dagli organizzatori della manifestazione.

Infine il Milan comunica che Ciprian Tătăruşanu è risultato positivo dopo aver effettuato un tampone molecolare. Il portiere rossonero sta bene e proseguirà il periodo di quarantena secondo le disposizioni ricevute dalle autorità sanitarie. (ANSA).