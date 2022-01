Milano: abbonamento Atm gratis ai City Angels

(ANSA) - MILANO, 02 GEN - Abbonamenti Atm gratis ai City Angels: il Comune di Milano spiega di aver deciso di proseguire con questa iniziativa anche nel 2022, "alla luce degli effetti positivi registrati in questi anni di presenza dei volontari dei City Angels sui mezzi pubblici e nelle stazioni metropolitane".

L'associazione, nata nel 1994 in una delle zone problematiche della città, la Stazione Centrale di Milano, ha continuato poi la propria attività portando soccorso ai più deboli, come i senzatetto e i migranti, e sviluppando iniziative per affrontare le forme di esclusione e marginalità sociale. Uno dei loro ambiti primari di intervento sono proprio le stazioni, le metropolitane e i mezzi pubblici che offrono riparo alle persone in difficoltà.

"Il volontariato e l'associazionismo sono una grande risorsa per la nostra città - spiega l'assessora alla Mobilità Arianna Censi - e questo è indubbiamente un modo efficace per favorire la loro presenza sui mezzi pubblici. Da tempo il Comune di Milano sostiene l'attività dei City Angels per gli effetti benefici nella lotta all'emarginazione dei più deboli e nella logica di rafforzamento della sicurezza. In questo caso si tratta di fornire uno strumento che permetta loro di mettersi al servizio della società e portare avanti la loro missione".

(ANSA).