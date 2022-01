Violenza sessuale, 19enne accerchiata

(ANSA) - MILANO, 01 GEN - Una ragazza è stata circondata e aggredita, in pieno centro, a Milano, poco dopo la fine dei festeggiamenti di mezzanotte nei pressi di piazza del del Duomo.

E' accaduto verso l'una e mezza, in via Mazzini (dove alle 6.30 si è poi verificato un ferimento tra giovani), dove la Polizia di Stato è intervenuta in suo soccorso.

La 19enne è stata prima circondata da circa una trentina di ragazzi stranieri che le hanno afferrato la borsa con la quale cercava di tenerli lontani, e poi è stata molestata sessualmente. L'arrivo degli agenti ha fatto fuggire il 'branco' che si è disperso in direzioni diverse. (ANSA).