Covid: tamponi e Ffp2, +50% richieste nei supermercati

(ANSA) - MILANO, 01 GEN - Negli ultimi dieci giorni, a Milano e in Lombardia, la richiesta di tamponi antigenici e di mascherine FFP2 - rispetto alle prime due settimane di dicembre - è aumentata rispettivamente del 20% e del 30%. Lo rileva l'Osservatorio dei 'Supermercati Il Gigante' (gruppo della Grande Distribuzione che conta 70 punti vendita) evidenziando, inoltre, come dal 26 dicembre a oggi l'incremento abbia raggiunto livelli record con picchi di aumento del 50%.

"Le ultime notizie riguardanti le ulteriori misure adottate dal Governo sull'utilizzo delle mascherine FFP2 e l'estendersi dei contagi - spiega Giorgio Panizza, consigliere d'amministrazione del 'Gigante' - faranno aumentare ulteriormente le richieste. Per quanto ci riguarda possiamo contare su scorte moderatamente soddisfacenti. Relativamente al prezzo di vendita e alla 'tipologia' dei prodotti, ovviamente, come sempre, ci atterremo a quanto indicato dal Governo".

(ANSA).