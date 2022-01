Contagi raddoppiati in 4 giorni a Codogno

(ANSA) - LODI, 01 GEN - In quattro giorni, a Codogno i contagi da coronavirus sono praticamente raddoppiati: dai 352 di cinque giorni fa, oggi si contano 676 attuali positivi. Ma nessuno, come spiega il sindaco Francesco Passerini, si trova ricoverato in ospedale.

Ieri, intanto, nella cittadina del basso lodigiano in cui fu registrato il primo caso ufficiale di contagiato da coronavirus in Italia, sono stati effettuati in tutto 700 tamponi. (ANSA).