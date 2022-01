Capodanno: Fontana, benvenuta Elettra

(ANSA) - MILANO, 01 GEN - "Benvenuta, Elettra! Auguri". Così, il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha fatto gli auguri alla prima nata alla Clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano, e simbolicamente, con lei, a tutti i Lombardi. Il governatore lo ha scritto in un post su Facebook.

Ieri sera, dopo il discorso in tv del Capo dello Stato, Fontana aveva ringraziato Mattarella "per il suo impegno, la sua forza e la sua determinazione". "Grazie - ha scritto in un post - per essere stato sempre vicino alla nostra Regione, alla nostra comunità". (ANSA).