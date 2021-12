Scala: recite Bayadère annullate per Covid recuperate a gennaio

(ANSA) - MILANO, 30 DIC - Saranno recuperate dal 25 al 29 gennaio le sette repliche del balletto La Bayadère previste da oggi al 13 gennaio e cancellate ieri dalla direzione della Scala di Milano a causa di alcuni casi positivi al Coronavirus nel corpo di ballo.

Sono le date n cui era previsto il trittico di coreografie contemporanee firmate da David Dawson, Jiří Kylián e Philippe Kratz che slitterà alla prossima stagione.

"Si offre così al pubblico - spiegano dal teatro - la possibilità di tornare ad assistere alla produzione inaugurale della Stagione 2021/2022 che è finora andata in scena solo il 20 dicembre per l'Anteprima Under30 e il 21 per la prima, ma ha riscosso un calorosissimo successo ed è stata ripresa dalle telecamere di Rai Cultura che la trasmetterà in prima tv su Rai 5 il 31 dicembre alle 21.15 e in streaming su RaiPlay".

Gli spettatori delle date cancellate de La bayadère riceveranno un email con le istruzioni per il recupero in altra data o il rimborso dei biglietti mentre gli spettatori del Trittico riceveranno un email sulle modalità di rimborso.

