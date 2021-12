Rapine in due farmacie, arrestato un 20enne a Milano

(ANSA) - MILANO, 30 DIC - Per avere rapinato due farmacie, in via Silva e in via Grosotto a Milano, con una scacciacani, passamontagna e cappuccio, è stato arrestato stasera un 20enne italiano, pregiudicato per reati contro il patrimonio. L'accusa è rapina continuata aggravata. Ad intervenire nella farmacia di via Silva sono stati i carabinieri del Nucleo Radiomobile a cui era stata segnalata una rapina in corso. Una volta sul posto, i militari hanno arrestato l'uomo che era stato bloccato da un avventore della farmacia che lo aveva seguito all'esterno, aiutato da una pattuglia della Polizia Locale che transitava in quel momento. Poco prima, il rapinatore, che era entrato nella farmacia travisato da passamontagna e cappuccio, armato di pistola risultata poi essere una scacciacani, si era fatto consegnare parte dell'incasso. Grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza si è accertato che lo stesso aveva rapinato pochi minuti prima un'altra farmacia di via Grosotto. Il giovane è stato inoltre trovato in possesso di 250 euro in contanti, della pistola scacciacani e di 2,5 grammi di hashish. Il 20enne è stato anche segnalato dai carabinieri ai sensi dell'articolo 75 del DPR 309/90, sulla detenzione e il traffico di stupefacenti e portato nel carcere milanese di San Vittore. (ANSA).