Covid: tamponi all'Ospedale San Paolo Milano fino alle 21

(ANSA) - MILANO, 30 DIC - "Dopo l'ampliamento di orario fino alle 21 del punto Tamponi dell'Ospedale San Carlo, per far fronte ai bisogni della cittadinanza, oggi la Direzione Aziendale dell'ASST Santi Paolo e Carlo ha deciso di prolungare l'orario di apertura fino alle 21 anche per il Punto Tamponi dell'Ospedale San Paolo". Lo comunica Matteo Stocco, Direttore Generale ASST Santi Paolo e Carlo.

"Un grande impegno da parte di tutti i nostri operatori sanitari e non che, ancora una volta, di fronte alla necessità - sottolinea Stocco - scendono in campo per assistere i cittadini." (ANSA).