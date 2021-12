COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 30 DIC - Sale al 17% il tasso di positività in Lombardia, che oggi fa registrare poco meno di 40mila contagi (39.152). È il nuovo record da inizio pandemia. Aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva (+13). Sono 36 i decessi, che portano il totale a 35.044 morti. Boom di positivi anche nelle province: 15.287 a Milano, 4.112 a Monza, 3.663 a Brescia e 3.116 a Bergamo.

L'aumento dei contagi è direttamente collegato all'aumento della richiesta di test, per i quali si registrano lunghe file in molti centri della regione. Alcune strutture, tra cui il Punto Tamponi dell'ospedale San Paolo, hanno deciso di prolungare l'orario di apertura fino alle 21.

Dure le ripercussioni di questa nuova ondata della pandemia sulle attività economiche. Secondo la stima dell'ufficio studi di Confcommercio, per i ristoranti ci sarà una perdita del 29% di clienti e del 27% di fatturato rispetto al 2019 a causa dell'aumento dei contagi e delle quarantene. I locali di Milano, Monza e Lodi che sono rimasti aperti registrano disdette e un aumento, invece, del delivery. Si prevede che al ristorante andranno circa 285.700 persone contro le 400.000 di due anni fa.

Oltre la metà saranno in città a Milano. Intanto, come ha reso noto l'associazione degli albergatori milanesi Atr, le cancellazioni delle prenotazioni negli alberghi cittadini nella settimana del Capodanno hanno toccato una media vicina al 70%: si salvano solo gli hotel con ristorante che possono offrire cenone e pernottamento.

Colpiti anche gli eventi culturali e il mondo dello sport. La Filarmonica della Scala ha annullato la tournée europea con Riccardo Chailly prevista per fine gennaio, mentre all'Atalanta sono emerse due positività al tampone dai test di controllo alla ripresa dell'attività. (ANSA).