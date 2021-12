Scala: contagi nel ballo, annullate recite di Bayadère

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - A causa di nuovi positivi nel corpo di ballo, la Scala ha cancellato tutte le prossime recite dello spettacolo La Bayadère.

"La Direzione del Teatro - spiega la Scala in una nota - è costretta a cancellare le rappresentazioni previste per il 30 e 31 dicembre e per il 5, 7, 8, 12 e 13 gennaio". Si lavora per trovare nuove date per le repliche del balletto che ha aperto la stagione di danza lo scorso 21 dicembre (con uno slittamento di una settimana rispetto la data prevista a causa di precedenti contagi). Restano confermati tutti gli altri spettacoli a partire dall'ultima recita di Macbeth il 29 dicembre. (ANSA).