COVID: Il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - E' schizzato al 15,5% il tasso di positività in Lombardia: ieri era al 12,8%, il giorno prima all'11,4%. A fronte di 209.685 tamponi effettuati, sono 32.696 i nuovi positivi al Coronavirus, quasi 4000 in più di ieri, quando erano 28.795.

Sono 191 i ricoverati nelle terapie intensive (-2 su ieri), 1.831 negli altri reparti, in crescita di 133. E sono 28 i decessi per un totale di 35.008 da inizio pandemia.

La direzione generale Welfare intanto oggi ha comunicato che Regione Lombardia attiva 78 nuovi posti letto nelle terapie intensive che, aggiungendosi ai 185 attuali, portano a una disponibilità totale di 263 postazioni. La Direzione Generale Welfare ha previsto la possibilità di attivare ulteriori 3 moduli, ciascuno da 15 posti letto di terapie intensive, nella struttura temporanea allestita presso Fiera Milano City. Nuovi posti di degenza per pazienti Covid-19 e la proroga delle attività erogate dai Covid hotel sono previsti anche da una delibera approvata dalla Giunta regionale della Lombardia. Si tratta di "ulteriori 400 posti di sub-acuti e ulteriori 400 fra posti di degenza di comunità di livello base per pazienti Covid e 'setting' di cure intermedie per pazienti Covid negativi, per un totale di 800 posti" ha spiegato l'assessore al Welfare Letizia Moratti.

Come ogni giorno, da un paio di settimane, i centri tampone dell'Asst Santi Paolo e Carlo di Milano - come quelli di tutto il capoluogo - sono stati presi d'assalto da migliaia di persone alla ricerca di un test molecolare. Lunghissime le code fin dal primo mattino, sia fuori dalle strutture appositamente allestite negli ospedali di San Carlo e San Paolo sia nel drive trough di Trenno. A causa dell'elevato numero di contagi tra il personale, Trenord, la società che gestisce il trasporto ferroviario regionale in Lombardia, ha dovuto infine sopprimere circa 100 corse. (ANSA).