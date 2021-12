Covid: annullata la fiera dei patroni a Brescia

(ANSA) - BRESCIA, 29 DIC - Per il secondo anno consecutivo non si svolgerà a Brescia il prossimo 15 febbraio la fiera dei santi patroni Faustino e Giovita. Lo ha deciso il Comune di Brescia a causa dell'aumento dei casi di Covid.

"La Giunta comunale, sentito il parere della Polizia Locale e del Settore Commercio - si legge nel comunicato diffuso dalla Loggia - ha deliberato di non organizzare la tradizionale fiera patronale il prossimo 15 febbraio 2022 a causa dell'aggravarsi della situazione epidemiologica nella provincia di Brescia. La fiera, com'è noto, arriva ad ospitare 600 banchi di operatori del commercio ambulante e richiama in città migliaia di persone provenienti da tutta la provincia". (ANSA).