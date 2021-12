Fontana: 'E' possibile che la Lombardia passi in zona gialla'

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - "Siamo ai limiti tra la zona bianca e la zona gialla. Abbiamo superato alcuni parametri della zona bianca, ma siamo in una situazione di non particolare gravità".

Lo ha detto il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla trasmissione 'Zapping' su Radio Uno Rai.

"C'è la possibilità - ha poi aggiunto Fontana intervenendo a Sky Tg24 - che si passi in zona gialla. La decisione verrà presa in base ai numeri di giovedì, ma in questo momento, se non ci saranno miglioramenti nei prossimi giorni, è molto probabile che si passi in zona gialla".

"Il numero dei contagi sta sicuramente aumentando - ha spiegato il presidente - e in maniera abbastanza consistente, ma devo dire che per quanto riguarda i ricoveri ordinari in ospedale e quelli in terapia intensiva, non siamo ancora in una situazione di tensione" ha aggiunto il presidente.

"Le percentuali dei ricoverati in ospedale - ha poi detto Fontana - sono superiori nei non vaccinati. In Lombardia abbiamo il 10% di non vaccinati, ma i non vaccinati ricoverati in ospedale sono il 55%. Questo spiega, giustifica e chiarisce come la vaccinazione sia fondamentale".

"In questa occasione si nota il grande vantaggio e merito di aver fatto i vaccini, che non solo limita il numero di contagiati, ma anche - ha concluso il governatore - quello delle persone che devono ricorrere alle cure ospedaliere". (ANSA).