Covid: Pio Albergo Trivulzio, in un anno 200 mila vaccini

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - E' stato raggiunta quota 200 mila inoculazioni totali all'hub vaccinale del Pio Albergo Trivulzio a Milano, dove, così come in altri centri in tutta Italia, lo scorso 27 dicembre iniziò la campagna di vaccinazione anti-covid. Lo comunica lo stesso istituto milanese per la terza età, con una nota.

"Entrambi i centri vaccinali del Trivulzio sono aperti anche sabato e domenica e ad oggi, con le risorse umane disponibili, tutte attivate direttamente dal Pio Albergo Trivulzio, somministrano una media di 1650 vaccini al giorno". Si legge ancora che ieri 27 dicembre "sono state somministrate 20 prime dosi, 40 seconde dosi e 1582 terze dosi" e che "il Trivulzio, a partire dal V-Day di un anno fa, si conferma un riferimento per la città di Milano e non solo, per la prosecuzione della campagna vaccinale della Regione Lombardia necessaria per resistere alla quarta ondata, rendendo accessibile la vaccinazione al maggior numero di persone nel minor tempo possibile". (ANSA).