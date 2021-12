Covid: in Lombardia nuovi hub per tamponi, anche a Rho fiera

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - In Lombardia si stanno allestendo nuovi punti tampone per far fronte alle criticità che si sono verificate con l'aumento dei contagi. Da giovedì prossimo, sarà attivo un nuovo centro tamponi massivo a Gallarate, in provincia di Varese, esattamente in via Milano (entrata laterale ex Caserma Aeronautica), mentre vengono progressivamente aggiunte 8 nuove linee tampone al centro milanese di Trenno ed è in fase di allestimento un nuovo centro tamponi a Rho-Fiera Milano che sarà operativo nei prossimi giorni.

E' questo il risultato del lavoro della task force tamponi voluta dalla vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti e guidata da Guido Grignaffini.

"L'obiettivo - fa presente il direttore della task force Guido Grignaffini - è gestire al meglio la situazione e per questo intendo utilizzare ogni minuto disponibile per raggiungere nel minor tempo possibile i risultati che attendiamo. Certamente il momento è complesso ed è necessario l'impegno di tutti per 'normalizzare' una situazione di assoluta 'straordinarietà'. Proprio per questo stiamo cercando innanzitutto di potenziare ulteriormente i 'punti' in cui poter effettuare i tamponi". Grignaffini ricorda inoltre "di aver invitato tutte le Asst ad ampliare le sedi e gli orari dedicati ai tamponi", mentre la direzione generale Welfare invierà una lettera a medici di medicina generale e pediatri di libera scelta per sensibilizzarli circa la necessità di effettuare direttamente i tamponi ai propri assistiti evitando loro inutili e talvolta rischiosi spostamenti. (ANSA).