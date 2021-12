Aeroporti: per Natale a Malpensa e Linate 500mila passeggeri

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Dal 22 dicembre a domani saranno quasi mezzo milione i passeggeri in transito agli aeroporti milanesi di Malpensa e Linate, il che significa circa il 40% in meno rispetto alle vacanze natalizie del 2019. In totale si tratta di 492.602, di cui 212.063 arrivi e 280.539 partenze. La maggior parte dei viaggiatori è a Malpensa, con 340.994 passeggeri (147.752 in arrivo e 193.242 in partenza) mentre sono 151.608 a Linate, anche qui con una maggioranza di partenze (87.297) rispetto agli arrivi (63.311). (ANSA).