Tamponamento sulla A22, un morto e due feriti gravi

(ANSA) - MANTOVA, 27 DIC - Un morto e due feriti gravi è il bilancio di un incidente stradale accaduto questa mattina, poco dopo le 4.30, sulla corsia sud dell'Autobrennero tra i caselli di Mantova Sud e Mantova Nord. Un furgone ha tamponato un Tir e nell'urto il conducente del mezzo leggero, un 21enne di nazionalità marocchina residente a Forcola in provincia di Sondrio, è morto sul colpo.

Due persone , rimaste ferite in maniera grave, sono state trasportate all'ospedale Carlo Poma di Mantova. La corsia sud del tratto autostradale è rimasta chiusa fino alle 8 per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi coinvolti nell'incidente. (ANSA).