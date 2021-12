COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Sono 5.065 i nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in calo all'11,4%. A preoccupare, però, è soprattutto l'aumento dei ricoveri nei reparti ordinari (+100) che avvicina la regione a quella zona gialla fin qui evitata. In aumento anche i ricoverati in terapia intensiva (+7, per un totale di 187). Sono 12 i decessi.

Continuano le code per i test Covid, da Milano a Monza, alla Bergamasca, con code di svariate ore. Ma da mercoledì 29 dicembre sarà attivo un nuovo centro tamponi massivo a Gallarate, mentre sono state aggiunte 8 nuove linee tampone presso il centro di Trenno a Milano ed è in fase di allestimento un nuovo centro tamponi presso Fiera Milano City che sarà attivo nei prossimi giorni. Sono i primi esiti del lavoro della task force tamponi per individuare l'eventuale contagio da Covid, istituita dalla vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti. La task force guidata da Guido Grignaffini si è riunita stamane provvedendo alle prime iniziative urgenti, come l'ampliamento del numero dei punti tampone.

Sul fronte della cronaca, sono risultati positivi al coronavirus anche Chiara Ferragni e Fedez, che lo hanno annunciato con un video sulle loro pagine social di essere positivi al Covid. "Come potete facilmente intuire io e Chiara siamo positivi", ha spiegato il rapper nel video girato nella loro casa di Milano insieme alla moglie. "Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri e ieri abbiamo fatto un molecolare - ha aggiunto Chiara -, il cui risultato è arrivato adesso e siamo positivi ma i bambini, non si sa come, per ora sono negativi". I due al momento sono asintomatici. (ANSA).