Lombardia: vicepresidente Moratti visita pre-triage Desio

(ANSA) - MILANO, 26 DIC - La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, si è recata oggi all'ospedale di Desio, in Brianza, per valutare l'andamento dell'Unità Mobile allestita da Areu, l'agenzia regionale di emergenza e urgenza, a supporto delle attività di Pronto Soccorso per lo screening Covid. Sì tratta di una sorta di pre-triage, un progetto sperimentale che punta ad alleggerire la pressione sui pronto soccorso e che in pochi giorni, su Monza e Desio, ha visto l'accesso di almeno 120 persone, contribuendo così a non intasare le strutture votate maggiormente all'emergenza. Presenti al sopralluogo della vicepresidente Moratti, il direttore generale dii Areu, Alberto Zoli, il direttore generale dell'Asst Brianza, Marco Trivelli, il direttore sociosanitario Guido Grignaffini, il presidente della Provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio e il sindaco di Desio, Simone Gargiulo. "La situazione epidemiologica in Lombardia resta seria, ma monitorata - ha commentato Letizia Moratti - e strutture come questa ci aiutano moltissimo a non gravare un sistema già sotto pressione. Ne approfitto proprio per ringraziare ancora i medici, gli infermieri, i volontari e tutti i cittadini lombardi per il loro senso civico". (ANSA).