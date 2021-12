In Lombardia oggi si superano 19 milioni di dosi di vaccino

(ANSA) - MILANO, 26 DIC - Nonostante le festività, non si ferma la campagna vaccinale in Lombardia, che oggi, dopo che nella giornata di ieri ha raggiunto il traguardo di 3 milioni di terze dosi, supera il tetto di 19 milioni di dosi complessivamente somministrate. È quanto si apprende da fonti della direzione Welfare di Regione Lombardia. Nel frattempo aumenta leggermente l'occupazione dei posti letto in area medica, al 13,69% contro il 13,68% della vigilia di Natale, ma al di sotto del 13,75% del 23 dicembre. Più sensibile, invece, l'aumento del tasso di occupazione delle terapie intensive, che il giorno di Natale ha raggiunto l'11,63% contro il 10,98% del 24 dicembre. Aumenta anche l'incidenza di nuovi positivi su 100mila abitanti da 617,4 della Vigilia a 729,2 di ieri. Domani, intanto, prenderà il via la possibilità di prenotare la terza dose per i 16/17enni lombardi. (ANSA).