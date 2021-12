Scontro frontale nella notte tra jeep e ambulanza, 4 feriti

(ANSA) - MILANO, 25 DIC - Quattro persone sono rimaste ferite, due delle quali portate in ospedale in codice rosso, in uno scontro frontale tra una jeep e un'ambulanza della Croce Rossa di Entratico, un comune della bergamasca, avvenuto 37 minuti dopo la mezzanotte sulla strada provinciale Valseriana, all'altezza di Pedrengo. L'ambulanza rientrava da un servizio eseguito proprio a cavallo della mezzanotte di natale, ed era senza paziente a bordo.

A uscirne peggio sono stati il conducente della jeep, un uomo di 34 anni, che ha riportato trauma cranico commotivo, al volto e traumi multipli agli arti, e l'autista soccorritore volontario dell'ambulanza, 66 anni, con fratture multiple all'arto inferiore. Entrambi sono stati ricoverati in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sono stati invece ricoverati in codice giallo alla Gavazzeni di Bergamo gli altri due volontari dell'ambulanza, una donna di 32 anni e un uomo di 43. Sul posto sono intervenute 2 automediche, 3 ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri. (ANSA).