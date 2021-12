Covid: Sala, questa ondata sarà prova della verità

(ANSA) - MILANO, 25 DIC - Per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, questa nuova ondata di Covid che fa registrare molti nuovi contagi in città "sarà anche un po' la prova della verità, per capire come reagiranno gli ospedali. E il vero rischio per gli ospedali è che i contagi interessino il personale e quindi mettano in crisi il sistema", come ha spiegato a margine della sua visita all'Opera San Francesco dove ha servito i pasti caldi come volontario alla mensa per senzatetto.

"Ad oggi in Lombardia, rispetto allo stesso giorno dello scorso anno, abbiamo il 30% di terapie intensive, che è un dato rassicurante però non si capisce se siamo vicini al picco o meno - ha aggiunto -. Credo che bisognerà veramente osservare con attenzione gli ospedali, se reagissimo bene a questa ondata vorrà dire che abbiamo capito che le vaccinazioni aiutano a non andare in ospedale, e questo sarebbe già un grande messaggio".

In ogni caso, secondo Sala "la situazione è difficile e questa necessaria corsa ai tamponi si scontra con una capacità limitata - ha concluso -, e questo interessa tutti, vediamo le file fuori dalle farmacie ma anche gli ospedali stessi se fanno tamponi magari non possono fare altro, Alla fine il personale è quello che è, e non è mai sufficiente". (ANSA).