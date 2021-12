Ruba da albero di Natale addobbo della Polizia, denunciato

(ANSA) - MILANO, 24 DIC - Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecco hanno individuato l'autore del furto di una palla natalizia della Polizia di Stato che il questore aveva donato alla città ed era stata messa sull'albero di Natale in piazza Gli agenti hanno analizzato le telecamere e hanno scoperto l'autore. In casa aveva ancora l'addobbo rubato.

L'uomo, un lecchese di 25 anni, sarà denunciato per furto aggravato e, a detta dei poliziotti, si è detto profondamente dispiaciuto per il gesto, di cui non aveva colto la gravità.

L'addobbo sarà riconsegnato al Comune di Lecco (ANSA).