Rapina in zona Movida a Milano, tre arresti

MILANO, 24 DIC - Un diciottenne e due minori sono stati arrestati la notte scorsa dagli agenti della Questura per rapina ai danni di un ragazzo in corso Garibaldi, zona tra le più note della Movida di Milano.

E' stata la vittima a raccontare ai poliziotti che in tre l'avevano strattonato e gettato a terra per rubargli l'iPhone, fornendo la descrizione dei rapinatori. Sono stati trovati nei pressi, in piazza XXV aprile, ancora con il telefono.

Mentre gli agenti li controllavano, si sono fatti avanti altri due giovani i quali hanno raccontato che, poco prima, gli stessi tre, con identiche modalità, avevano cercato di rapinare una loro amica.

Il maggiorenne è stato portato nel carcere di San Vittore e i due minorenni nell'Istituto per minori di Torino