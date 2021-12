COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 24 DIC - Segna un altro record, da inizio pandemia, il numero di contagiati in Lombardia: 16.044 casi in un giorno, che con 208.228 tamponi effettuati fa salire il tasso di positività al 7,7% (ieri era al 6,2%). In aumento i ricoverati in terapia intensiva (+6, 168) ma sono in calo nei reparti ordinari (-8, 1.400). Sono 28 i decessi, che portano il totale a 34.887 morti da inizio pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 7.033 i positivi segnalati a Milano, di cui 3.158 a Milano città. Superata quota mille contagi anche nelle province di Varese (1.565), Monza e Brianza (1.399) e di Brescia (1.070). Soglia soltanto sfiorata nel Bergamasco (993).

Cresce, anche per le festività da trascorrere in famiglia, la richiesta di test. La Regione Lombardia ha dunque deciso di mettere in campo una 'task force tamponi'. Dalla prossima settimana, su disposizione della vicepresidente e assessora al Welfare, Letizia Moratti, entrerà in piena operatività alle dirette dipendenze della Direzione Generale Welfare una apposita squadra dedicata al coordinamento e al potenziamento dell'offerta pubblica e convenzionata del servizio tamponi antigenici e molecolari per tutto il territorio regionale.

A capo del coordinamento è stato indicato il dottor Guido Grignaffini, attuale direttore dei Servizi Sociali di Ats Brianza, in passato già inquadrato nell'organizzazione di questo servizio a livello regionale. Il piano vaccinale nel frattempo proseguirà secondo gli obiettivi previsti dalla Struttura Commissariale di Governo, consentendo un miglior coordinamento delle risorse anche per il potenziamento del servizio tamponi rafforzato con l'istituzione e l'avvio dell'apposita task force.

(ANSA).