A Milano preghiera interreligiosa e doni per clochard

(ANSA) - MILANO, 24 DIC - Un momento di festa dedicato agli ultimi, ai senzatetto di Milano, e una preghiera interreligiosa con i rappresentanti di tutte le fedi per portare un messaggio di speranza anche in vista del nuovo anno.

Si è svolta simbolicamente davanti al Memoriale della Shoah di Milano l'iniziativa promossa alla vigilia di Natale, come ogni anno, dai City Angels. Madrina d'eccezione è stata la presentatrice tv Simona Ventura che, insieme agli esponenti delle istituzioni e a Daniela Javarone, madrina dei City Angels, ha indossato la pettorina rossa dell'associazione. "Questa iniziativa è importantissima per Milano - ha commentato -, per le persone che spesso sono dimenticate e verso cui a volte c'è indifferenza. Anche con la pandemia c'è chi ha perso tutto e magari non pensava che si sarebbe trovato in questa situazione".

Dopo un momento di preghiera con gli esponenti di tutte le religioni i volontari hanno distribuito generi alimentari ai senzatetto, tra cui panettoni donati ai City Angels da Coop Lombardia. "Noi aiutiamo i senzatetto 365 all'anno e non solo oggi - ha spiegato Mario Furlan, fondatore dei City Angels - , questo è un periodo di estrema incertezza e ne usciremo solo se ci sarà fratellanza e solidarietà, coesione".

All'evento hanno preso parte, tra gli altri, l'eurodeputato Pierfrancesco Majorino, il presidente di Anpi Milano, Roberto Cenati, l'assessore regionale al Turismo, Lara Magoni, il consigliere regionale Giulio Gallera. Tra i consiglieri comunali, inoltre, Luca Bernardo, Diana De Marchi e Carlo Monguzzi. (ANSA).