Sold out per la riapertura del Lirico di Milano

MILANO, 23 DIC - Esordio con il 'tutto esaurito' per la 'prima' del teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano che, ieri sera, ha rialzato il sipario dopo oltre vent'anni. Tutti presenti i possessori dei mille biglietti disponibili per 'Comincium', lo spettacolo di Ale e Franz, in scena fino al 9 gennaio.

Tra loro anche Renato Pozzetto, consulente artistico del teatro, che ha dato il via libera all'apertura con il suo classico 'Taaac…!'. Presenti anche il suo storico 'compagno d'avventure' Cochi Ponzoni e il popolare attore e conduttore di Zelig, Claudio Bisio.

"Culturalmente parlando - ha commentato il direttore generale del Lirico, Matteo Forte - è il più bel regalo che si potesse fare a Milano in vista di questo Natale. E' veramente commuovente vedere come Milano e i milanesi ci stiano dimostrando tutto il loro affetto venendo numerosi in teatro".

