Incendio a Milano: Scalfarotto ai condomini, massimo appoggio

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - I condomini della torre di via Antonini a Milano, andata distrutta nell'incendio del 29 agosto scorso, hanno incontrato ieri in videoconferenza il sottosegretario all'interno Ivan Scalfarotto per fare il punto sulle misure adottate e sulle problematiche ancora irrisolte.

"Ho voluto sottolineare la massima attenzione e operatività di tutti i livelli del Governo. Abbiamo aggiornato la riunione alla metà di gennaio per continuare a fornire il massimo appoggio alle famiglie di via Antonini", ha dichiarato Scalfarotto al termine della riunione alla quale hanno partecipato il prefetto di Milano Renato Saccone, il prefetto Rosanna Rabuano (Direttrice Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze), la Regione Lombardia rappresentata dal caposegreteria del Presidente Fontana e il Comune dì Milano con gli assessori Bertolè e Tancredi, oltre ai rappresentanti del condominio dì via Antonini.

Durante la riunione, si legge in una nota, sono stati riepilogati gli interventi già tempestivamente messi in campo dalla Regione e dal Comune facendo una panoramica sulle problematiche ancora da risolvere: Imu, spese sostenute ed emergenza abitativa, difficolta legate a un quadro normativo che, al contrario delle emergenze dovute a calamità naturali, non disciplinata specificamente le conseguenze di disastri non dipendenti da circostanze naturali. (ANSA).