Covid: 12.913 casi in Lombardia, record da inizio pandemia

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Sono 12.913 i nuovi positivi in Lombardia, record assoluto in regione dall'inizio della pandemia, con 205.847 tamponi per un tasso di positività in crescita del 6.2% (ieri 5,7%). È quanto emerge da un report reso noto dalla direzione Welfare della Regione, che sottolinea però che la Lombardia ha ancora dati da zona bianca. I decessi sono 45, che portano il totale a 34.859 morti da inizio pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 5.584 i positivi segnalati a Milano (di cui 2.518 a Milano città), 833 a Bergamo, 844 a Brescia, 593 a Como, 266 a Cremona, 274 a Lecco, 381 a Lodi, 290 a Mantova, 1.316 a Monza e Brianza, 635 a Pavia, 145 a Sondrio e 998 a Varese.

I casi positivi degli ultimi sette giorni sono 51.456, con un incidenza di 513 per 100mila abitanti, ma i ricoverati nei reparti ordinari sono 1.408 (+56 rispetto a ieri), con una percentuale di occupazione di posti letto pari al 13,8%. Sono 162, invece (due in meno di ieri), i ricoverati in terapia intensiva, con un'occupazione dei posti letto del 10,6%. (ANSA).