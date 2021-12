Salvo bimbo 'super-piuma', alla nascita pesava 370 grammi

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Solo 370 grammi alla nascita: Lorenzo, un bambino 'super-piuma' è stato salvato grazie ad un delicato intervento all'intestino eseguito al Policlinico di Milano. La mamma, Elena, si era presentata al quinto mese di gravidanza all'ospedale della sua città, vicino a Milano, perché improvvisamente era iniziato il travaglio, ben 16 settimane prima del tempo. Quando è nato, Lorenzo era piccolissimo, pesava solo 370 grammi, non poteva neanche piangere perchè i suoi polmoni non avevano avuto il tempo di formarsi. Il piccolo aveva iniziato anche a sviluppare una serie di complicazioni, tra cui una grave perforazione intestinale, legate al fatto che i suoi organi erano ancora molto immaturi: diventava quindi urgente trasferirlo al Policlinico di Milano, che con la sua Clinica Mangiagalli è punto di riferimento per i casi complessi.

I chirurghi pediatrici sono intervenuti subito, rimuovendo la parte di intestino danneggiata, riparando la perforazione e mettendo l'organo 'a riposo' per agevolare la guarigione: un'operazione già di per sé complessa, ma questa volta resa estremamente difficile a causa del bassissimo peso di Lorenzo e della situazione estremamente delicata.

"Il nostro Ospedale - dice Ezio Belleri, direttore generale del Policlinico di Milano - è un centro di riferimento internazionale per i bimbi prematuri e per le gravidanze complesse. Alla nostra Clinica Mangiagalli nascono ogni anno circa 6mila bambini. Se una coppia ta affrontando una gravidanza a rischio, è indispensabile che abbia a disposizione un centro in cui i diversi specialisti lavorano in stretta sinergia".

"La sua incredibile forza di vivere ha permesso a Lorenzo di superare brillantemente le infezioni causate dalla perforazione intestinale - spiega Ernesto Leva, direttore della Chirurgia Pediatrica del Policlinico, che ha effettuato l'intervento insieme a Francesco Macchini - e per fortuna non ha sviluppato altre complicazioni come emorragie cerebrali o difficoltà polmonari, tipiche in questi neonati di bassissimo peso. Un successo dovuto anche al lavoro svolto dai neonatologi della nostra Terapia Intensiva Neonatale, guidati da Fabio Mosca".

Dopo qualche giorno le condizioni di Lorenzo si sono stabilizzate, il suo peso è aumentato ed è quindi stato possibile intervenire nuovamente per 'riattivare' l'intestino e ristabilire il normale transito intestinale. (ANSA).