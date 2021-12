Moratti: 'Prima casa di comunità milanese sarà un hub'

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - "Siamo orgogliosi perché, a poche settimane dall'approvazione della legge sanitaria, concretamente mostriamo che cosa significa la sanità di prossimità". Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, nel corso dell'inaugurazione della casa di comunità di via Rugabella a Milano. "Il punto vaccinale da via Statuto verrà qua, con una facilitazione per le persone di avere un unico riferimento - ha aggiunto la vicepresidente -.

Questa sarà una casa di comunità hub, quindi sarà aperta 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con tutti i servizi che saranno molto ampi e innovativi come quelli sui disturbi alimentari e dell'apprendimento". "È un momento molto bello perché quella che inauguriamo è la prima delle 24 case di comunità che saranno nella città di Milano ed è la prima delle 218 case di comunità di tutta la Regione Lombardia - ha detto ancora Moratti -. Oggi mettiamo a segno un punto importante della nuova sanità territoriale, quello di integrare fortemente il socio-sanitario con l'assistenziale". Nella casa di comunità di via Rugabella opereranno cinque medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, dieci infermieri, due Oss, 40 medici specialistici, amministrativi, tecnici, infermieri di comunità, oltre medici che vaccineranno. (ANSA).