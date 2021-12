Intesa Sanpaolo, 5 milioni a Artemide per sviluppo sostenibile

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Intesa Sanpaolo supporta con 5 milioni di euro la crescita sostenibile del Gruppo Artemide, con obiettivi di miglioramento Esg (Environmental, Social, Governance). Il finanziamento S-Loan di Intesa Sanpaolo prevede due obiettivi di miglioramento in ambito Esg. Il primo è riferito all'estensione delle politiche di green procurement relative ai fabbisogni energetici di Artemide che si traduce nella scelta di utilizzare esclusivamente energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. Il secondo è relativo allo sviluppo di programmi volti all'incremento del welfare per il benessere dei dipendenti.

"Il finanziamento nasce nell'ambito della partnership con Intesa Sanpaolo con l'obiettivo di sostenere gli investimenti di Artemide per rafforzare il proprio percorso di sostenibilità.

Nello specifico Artemide è impegnata in un piano per la progressiva riduzione delle emissioni, grazie ad interventi di miglioramento presso l'Headquarters di Pregnana Milanese, attraverso l'uso efficiente di energia e l'utilizzo di fonti rinnovabili", afferma Carlo Maconi, cfo di Artemide.

"Siamo accanto ai piani di sviluppo di imprese virtuose come Artemide. Questo finanziamento testimonia il nostro continuo sostegno a comparti, quali il design e l'arredo, che consideriamo strategici per il rilancio dell'economia del nostro territorio a cui abbiamo già erogato 300 milioni di euro tra S-Loan e Circular Economy. E' nel nostro Dna, inoltre, l'attenzione all'intero "sistema casa", come dimostra il nostro affiancamento pluriennale al Salone del Mobile Milano di cui siamo partner istituzionali", sostiene Gianluigi Venturini, direttore regionale Milano e provincia Intesa Sanpaolo. (ANSA).