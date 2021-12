Incidente stradale sulla A21, un morto e un ferito

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - E' di un morto e di un ferito il bilancio dell'incidente stradale accaduto in mattinata lungo la A21, in direzione Torino, nei pressi dell'area servizio Ghedi Ovest, in provincia di Brescia.

Secondo la ricostruzione del 118, sono rimasti coinvolti un mezzo pesante, un furgone e un'auto. Il conducente del furgone è morto all'istante mentre quello del mezzo pesante ha riportato un trauma alle braccia ed è ricoverato all'ospedale di Manerbio.

Sono intervenuti l'elisoccorso, un'automedica, due ambulanze, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale. (ANSA).