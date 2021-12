Ikea: un 'planning studio' in centro a Milano

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Per progettare gli spazi della propria casa non è più necessario spostarsi da Milano: oggi ha aperto in città il nuovo Ikea Planning Studio, in via Albricci 8. Si tratta di uno spazio di 800 mq, a due passi dal Duomo, dedicato appunto alla progettazione degli spazi cucina, living e camere da letto, con cui Ikea punta ad essere sempre più vicina ai propri clienti.

Milano - ricorda l'azienda - "rappresenta da sempre una piazza fondamentale per Ikea. Il primo store in Italia è stato lanciato 32 anni fa, nel 1989, a Cinisello Balsamo e ad oggi nell'area milanese sono impiegate 2.000 persone. Dopo Milano Carugate, Milano Corsico e Milano San Giuliano Milanese, il nuovo touchpoint di Albricci offre una nuova esperienza di arredo, accessibile e su misura, per soddisfare le esigenze dei milanesi".

Secondo Asunta Enrile, country retail manager e country sustainability officer di Ikea Italia, "l'accoglienza data dalla città di Milano ad Ikea è stata sorprendente fin dalla nostra prima apertura a Cinisello Balsamo 32 anni fa. Ora i nostri specialisti di progettazione sono pronti a incontrare i milanesi anche in questo nuovo planning studio, per ispirarli e trovare soluzioni per massimizzare lo spazio nelle loro case" ha affermato "Milano, città del design per eccellenza, è il luogo ideale - spiega infine l'azienda - per consentire all'offerta di design democratico di IKEA di ispirare e permettere alle persone di vivere una vita quotidiana migliore". (ANSA).