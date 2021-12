COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - La Lombardia supera la soglia dei 10mila contagi in un solo giorno (10.569), mentre crescono il tasso di positività (5,79%) e i ricoveri: +3 in terapia intensiva e +45 nei reparti ordinari. I decessi sono 21. Cifre che inducono la Regione ad accelerare la campagna vaccinale.

"Negli ultimi sette giorni sono state somministrate 712.641 dosi di vaccino, per una media giornaliera di 101.805 iniezioni" ha reso noto la vicepresidente e assessora al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. Ha completato il ciclo vaccinale l'80% degli over 80 e il 55% dei 70enni. Numeri alti anche per le prenotazioni dei bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno raggiunto quota 114.885, il 18% della platea di riferimento, di cui 32.043 già vaccinati (5%).

Altre misure vengono prese intanto per arginare la diffusione del coronavirus. Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha annunciato oggi di aver annullato il Capodanno in piazza.

Inoltre da venerdì 31 dicembre scatta l'obbligo della mascherina all'aperto in tutta la città. Quest'ultima decisione sarà in vigore fino al 9 di gennaio, tutti i giorni dalle 10 alle 22 e il 31 dicembre fino alle 2 del mattino.. Si tratta di una ulteriore precauzione, anticipando quello che probabilmente emergerà dal Governo. Dal primo cittadino di Bergamo è arrivato anche l'appello a evitare assembramenti.

C'è però chi ancora non ha preso coscienza del momento complicato. Un quarantenne è incappato in un normale controllo stradale a Locate di Triulzi ed è risultato essere positivo al covid. Doveva pertanto essere in isolamento e, per questo, i carabinieri di Pieve Emanuele (Milano) lo hanno denunciato.

