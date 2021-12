Banche: arriva carta prepagata dedicata ai tifosi del Milan

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Uno strumento di pagamento che consente di sostenere la propria squadra del cuore, scambiare denaro e accedere a una serie di vantaggi come gli sconti sull'acquisto di biglietti e merchandising. Arriva la carta prepagata Payfan Ac Milan, realizzata da Repx in collaborazione con Mooney e dedicata ai tifosi del club rossonero.

Scaricando l'app - ora disponibile su Google Play ed Apple Store - e registrandosi, i tifosi potranno concorrere da subito per vincere due biglietti in tribuna per ogni partita in casa del Milan. Richiedendo la carta, oltre a supportare la squadra del cuore ogni volta che si effettua una spesa, si potrà beneficiare inoltre di vantaggi come scontistiche esclusive su tutto il merchandising del Milan, di una assicurazione sui biglietti acquistati (che prevede il rimborso in caso di infortunio o malattia), partecipare a concorsi a premi per incontrare dal vivo le stelle del calcio e avere una corsia preferenziale per accedere a biglietti ed eventi esclusivi. "Grazie alla nostra tecnologia proprietaria brevettata, il pagamento con la carta diventa dunque un ulteriore modo di esprimere la propria fede calcistica, supportando la propria squadra e, al contempo, vivendo una divertente esperienza social, visto che la carta del tifoso può addirittura cantare (un brevetto esclusivo di Repx) con la voce di un notissimo 'milanese', lo speaker ufficiale rossonero Germano Lanzoni", spiega il managing director di Repx Claudio Garavaglia. La carta offre anche sconti dedicati per abbonamenti per telefonia, pay tv, stampa sportiva e servizi di delivery. In più si potranno trasferire somme di denaro gratuitamente tra tifosi, in tempo reale e con disponibilità immediata sul conto del ricevente. (ANSA).