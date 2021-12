Accordo Accademia Brera-FS per acquisto 2 lotti ex Scalo Farini

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - FS Sistemi Urbani (Gruppo FS Italiane) e Accademia delle Belle Arti di Brera hanno sottoscritto un contratto preliminare per l'acquisto di due lotti situati nell'area dell'ex Scalo Farini a Milano. La collaborazione tra FS Sistemi Urbani e Accademia di Brera ha avuto inizio nel 2018 con la sottoscrizione di un contratto di locazione temporanea, della durata di 5 anni, che faceva riferimento ad una porzione delle aree interessate dal contratto preliminare.

Nel 2020, un anno dopo la redazione del masterplan per la rigenerazione urbana dello Scalo Farini, l'Accademia aveva manifestato la volontà di acquisire le aree in via definitiva, contribuendo così alla finalizzazione dell'Accordo di Programma del 2017 i cui obiettivi miravano appunto alla rigenerazione urbana di 7 scali ferroviari dismessi sul territorio milanese.

La firma di oggi, si legge in una nota, segna un passaggio ulteriore verso la nuova Brera policentrica e metropolitana perché sulle aree sorgeranno laboratori, aule didattiche e residenze universitarie in regime di social housing. L'accordo prevede la cessione definitiva entro un anno del Lotto A, che si estende per circa 18.800 mq, e del Lotto B, che si estende per circa 3.000 mq e comprende diritti edificatori per circa 10.000 mq.

"Crediamo che sia la prima bandierina, quella di Brera, da inserire all'interno dello Scalo Farini, lo scalo più grande dei sette scali milanesi, con aule didattiche, laboratori e soprattutto residenze per studenti. Nei prossimi mesi lanceremo lo Scalo sul mercato e siamo convinti che nei prossimi anni ricuciremo così questo strappo antico della città", commenta Umberto Lebruto, ado di FS Sistemi Urbani Per Livia Pomodoro, presidente dell'Accademia, "si compie oggi un passaggio importante e decisivo verso la realizzazione del Campus delle Arti. É la migliore risposta che l'Accademia di Brera poteva dare a quell'impegno di futuro che avevamo preso già ai bordi della pandemia. E prima che iniziasse questa sfida che vogliamo vincere ad ogni costo. Per questa Milano che cambia, soprattutto per i suoi giovani che la scelgono e la abitano da ogni parte del mondo". (ANSA).