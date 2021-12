A Milano consegna medaglia Mauriziana a 22 carabinieri

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Stamani nella Caserma "Ugolini" di Milano, in via della Moscova, si è svolta la visita del comandante Interregionale "Pastrengo" generale Claudio Vincelli con la consegna delle medaglie "Mauriziane", legate al merito e agli anni di servizio.

La visita - spiega una nota - è stata l'occasione per un incontro con il personale e per il tradizionale scambio d'auguri di Natale. Alla cerimonia è intervenuto anche il comandante della Legione Carabinieri Lombardia generale Andrea Taurelli Salimbeni, alla presenza dei comandanti provinciali e di una rappresentanza dei vari reparti dell'Arma.

I militari in servizio e in congedo destinatari della medaglia Mauriziana sono stati 22, tra cui anche il comandante provinciale dei carabinieri di Milano generale Iacopo Mannucci Benincasa. (ANSA).