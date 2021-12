A Bergamo cancellato Capodanno in piazza,mascherine obbligatorie

(ANSA) - BERGAMO, 22 DIC - Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha annunciato stamattina di aver annullato il Capodanno in piazza. Inoltre da venerdì 31 dicembre scatta l'obbligo della mascherina all'aperto in tutta la città. Quest'ultima decisione sarà in vigore fino al 9 di gennaio, tutti i giorni dalle 10 alle 22 e il 31 dicembre fino alle 2 del mattino. Il sindaco, convocando una conferenza stampa d'urgenza, ha comunicato che in accordo con gli organizzatori dello spettacolo di piazzale Alpini con fra gli altri La rappresentante di lista la serata di Capodanno è stata annullata "in via precauzionale, considerando l'aumento dei contagi", pur inferiori rispetto ad altre città della Lombardia. Per le mascherine, ha spiegato il sindaco, si tratta di una ulteriore precauzione, anticipando quello che probabilmente emergerà dal Governo. Dal primo cittadino di Bergamo è arrivato anche l'appello a evitare assembramenti nelle strade e nelle piazze. (ANSA).