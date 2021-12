Inter: Inzaghi, scudetto? È ancora lunghissima

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - "Mancando ancora 20 partite da qui alla fine, è ancora tutto lunghissimo. Sappiamo cosa ci prospetta il calendario ma adesso la mia preoccupazione è per la gara di domani perché affrontiamo una squadra come il Torino, in salute e molto ben organizzata". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, intervistato da Inter Tv alla vigilia della sfida contro il Torino.

"È normale che sono soddisfatto, siamo molto contenti di questo titolo d'inverno ma sappiamo che non finisce nell'albo d'oro, quindi siamo contenti, è una bella sensazione ma deve essere uno stimolo per fare ancora di più". (ANSA).