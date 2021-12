Inter: Inzaghi, risultati in linea con obiettivi società

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - "Noi siamo in linea con quello che ci aveva chiesto la società, che era di ritornare agli ottavi, di mantenere le prime quattro posizioni in campionato, quindi siamo contenti. La squadra sta lavorando molto bene e questo è uno stimolo per farci continuare su questa strada sapendo che le insidie sono sempre tante". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, parlando a Inter Tv alla vigilia della sfida col Torino.

"La squadra di Juric ha giocatori di qualità e quantità e nelle ultime quattro partite ha fatto due pareggi e due vittorie. È in striscia positiva, l'allenatore è molto preparato e lo stimo molto, riesce a tirare fuori il meglio dalle sue squadre - ha proseguito -. Senza Barella può essere test verso Liverpool? Manca ancora tanto tempo, sappiamo che ci dobbiamo arrivare nel migliore dei modi. Già da questi primi quattro mesi abbiamo visto che tra infortuni e squalifiche devi sempre avere in testa delle idee diverse perché la squadra per questi motivi può essere sempre in evoluzione da un giorno all'altro", ha concluso Inzaghi. (ANSA).