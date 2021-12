Infantino scrive ad Albinoleffe, aperta strada a innovazione

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "Caro Presidente Andreoletti, a Doha, Francesco Ghirelli mi ha raccontato della realizzazione del nuovo stadio a Zanica, il primo stadio di proprietà di un club di Serie C. Lei ha aperto la strada ad una grande e proficua innovazione, questo progetto può consentire a lei e al suo club, l'Albinoleffe, di essere un punto di riferimento per realizzare la sostenibilità economica. Lo stadio fa parte di una crescita forte nella formazione di giovani talenti, su questo il suo club è stato da sempre un precursore".

Lo scrive il presidente della Fifa, Gianni Infantino, a quello dell'Albinoleffe, Gianfranco Andreoletti, per complimentarsi per la realizzazione del nuovo stadio, di proprietà della squadra lombarda.

" Il calcio italiano ha necessità di infrastrutture sportive, l'occasione dei finanziamenti europei attraverso il PNRR deve essere colta - continua Infantino .. So che la Lega Pro è molto avanti nel progetto, ha operato una scelta lungimirante a favore dei propri club ed io la sosterrò con tutto ciò che mi sarà consentito fare. Caro Presidente Andreoletti, con la sua opera prosegua decisamente perché sta facendo il bene del suo club e del calcio italiano. E così facendo da speranza a Bergamo, una delle Città più martoriate dal Covid-19". (ANSA).