Giovane donna trovata senza vita in casa nel Bresciano

(ANSA) - BRESCIA, 21 DIC - Una donna di 25 anni di origini pachistane è stata trovata senza vita questa mattina in casa sua a Prevalle, in provincia di Brescia. La donna era a letto e a lanciare l'allarme è stato il marito. La vittima avrebbe sul corpo alcuni segni, ma non di evidente violenza.. È in corso un sopralluogo della Scientifica dei carabinieri con il magistrato di turno. Quindi sarà riascoltato il marito.

Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte della 25enne.

L'abitazione dove la donna, madre di un bambino piccolo, viveva con il marito è stata posta sotto sequestro per accertamenti dopo il sopralluogo della Scientifica.

I vicini di casa hanno riferito che da alcuni giorni la 25enne non stesse bene, tanto da lasciare il figlio ad una famiglia connazionale residente in zona. A lanciare l'allarme è stato il marito che avrebbe spostato dal letto il corpo della moglie nel tentativo di intervenire per salvarla. (ANSA).