Covid: a Milano corsa al tampone in vista del Natale

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Nella farmacia di via Ravizza circa quaranta persone in coda, altrettante ad aspettare fuori da quella all'inizio di corso Buenos Aires, prenotazioni esaurite (e quindi nessun posto disponibile) per giorni in quella del centralissimo largo Augusto e pure in fondo a viale Monza: a Milano è corsa per fare i tamponi in vista del Natale. Tamponi per chi deve prendere treni o aerei; per chi vuole essere prudente in vista del Cenone in famiglia e anche per chi, in questi giorni, è venuto a contatto con un positivo.

I contagi stanno aumentando e questo si è tradotto con code anche nei punti di drive through, come quello dell'ospedale per i bambini Buzzi dove in questi giorni il traffico è intenso. Chi invece non ha bisogno dell'attestato di negatività, ma in via precauzionale vuole fare un controllo invece, spesso opta per i test fai da te che si trovano in farmacia e che in alcuni casi sono andati esauriti. (ANSA).