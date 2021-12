Club scelgono La Cattedrale di Populous per nuovo stadio

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - È La Cattedrale di Populous il progetto scelto da Inter e Milan per il nuovo San Siro. Lo hanno annunciato i due club con una nota ufficiale congiunta.

"L'area dove sorgeranno il nuovo stadio e il nuovo distretto sarà interamente pedonale - si legge nella nota - con circa 110 mila metri quadri di aree verdi, il 40% dell'area. I parcheggi, che rappresentano attualmente il 27% della superficie dell'area, saranno totalmente interrati con assenza di parcheggi di superficie. Molte delle attività ludico-sportive previste, localizzate all'aperto o all'interno di spazi riqualificati, saranno gratuite o convenzionate con il Comune", concludono le società.

"Il Nuovo San Siro sarà lo stadio più bello del mondo contraddistinto da una forte identità e riconoscibilità", ha detto il presidente del Milan Paolo Scaroni. "Sorgerà al centro di un'area modernissima, verde e vivibile 365 giorni l'anno. La nascita di un distretto per lo sport e il tempo libero, con un nuovo parco da 50 mila metri quadri di verde, consentirà al quartiere di San Siro di diventare una destinazione di eccellenza per lo sport e l'intrattenimento", ha aggiunto l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello.

