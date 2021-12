Teatro:Salemme a Milano con "Napoletano? E famme 'na pizza!"

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - "È una confessione sincera ed esilarante sui cliché della napoletanità. Siamo tutti prigionieri di uno stereotipo. Mi sembra anche il modo migliore per riassaporare l'atmosfera delle sale teatrali e per tornare a ridere ed emozionarsi tutti insieme con lo stesso sentimento di speranza nel futuro". Così Vincenzo Salemme parla dello spettacolo "Napoletano? E famme 'na pizza!", tratto dal suo libro più recente (pubblicato a marzo 2020 per Baldini + Castoldi), che riprenderà la sua tournée il 4 gennaio dal Manzoni di Milano.

Nell'estate dello scorso anno, l'anteprima del tour (in formazione ridotta ) era stata per l'artista un primo passo per dare una risposta sul palco alla grave crisi determinata dall'emergenza Covid. Ora il ritorno sul palcoscenico con la produzione al gran completo in una lunga tournée che ha visto il debutto a novembre 2021 a Orvieto e che andrà avanti fino alla primavera 2022. (ANSA).