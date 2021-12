Salvini, quello fra Meloni e Moratti non era un incontro segreto

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Sul Quirinale "non faccio nomi e non commento", Giorgia Meloni e Letizia Moratti si sono incontrate "in un ristorante in piazza a Roma e, quindi, non mi sembra un incontro segreto. Se uno vuole fare un incontro segreto, non va a mangiare in piazza davanti a Montecitorio.

Quindi, mi sembra che sia una montatura di panna". CosÌ, il leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato l'incontro svoltosi alcuni giorni fa nella Capitale tra la leader di Fdi e la vicepresidente della Regione Lombardia, che per molti aveva come sfondo proprio la candidatura di quest'ultima alla carica di Presidente della Repubblica. "Quando verrà il momento di parlare di Quirinale, da gennaio in poi, porteremo il nostro contributo - ha aggiunto Salvini a margine della visita al cantiere nelle ex acciaierie Falck, dove è in corso un intervento di riqualificazione urbana, -. Questa settimana conto di riunire il centrodestra che è e sarà compatto e determinante, maggioranza nel Parlamento e maggioranza nel Paese. Nomi non ne faccio, perché mi sembra una mancanza di rispetto". (ANSA).