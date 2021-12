Presidio Cub davanti Atm per restituire dono natalizio

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Un presidio della Confederazione unitaria di base (Cub) è stato attuato questa mattina sotto la sede Atm, la società del trasporto pubblico milanese, in Foro Buonaparte. In maniera simbolica - spiega il sindacato - è stata restituita alla dirigenza il dono natalizio 2021: una t-shirt extra large definita ironicamente "ideale per affrontare il pungente clima invernale meneghino durante lo svolgimento del turno lavorativo a bordo dei mezzi".

Più seriamente invece la Cub sottolinea che "sarebbe bastato ricordarsi dei premi di riconoscimento al personale che ha lavorato durante il lockdown e che tuttora non hanno ricevuto alcuna compensazione economica". (ANSA).