Natale: a Palazzo Lombardia raccolti 2.000 giochi 'sospesi'

Sono oltre duemila i regali raccolti negli ultimi tre fini settimana con l'iniziativa del giocattolo sospeso voluta dal presidente della Regione Attilio Fontana, che rientra negli appuntamenti del 'Natale brilla a Palazzo Lombardia' che dal 3 dicembre animano la piazza in cui ha sede la Regione.

Si tratta di giochi che sono stati chiusi in quasi 200 scatoloni, caricati su mezzi della Cri e della Lilt, pronti per essere consegnati ai bambini ricoverati in ospedale.

"Sono davvero entusiasta per la dimostrazione di grande affetto dei milanesi e dei lombardi che hanno accolto il nostro invito - ha commentato Fontana - e mi rende felice il sorriso che doneremo ai bambini meno fortunati e a chi si trova ricoverato in ospedale. Il mio desiderio è che tutti possano trascorrere un buon Natale, in serenità e in compagnia dei giochi che riceveranno".

La Lilt si occuperà di distribuirli ai bambini ricoverati nei reparti di oncologia, mentre la Croce Rossa Italiana consegnerà giochi e doni anche ai Comitati che ne hanno fatto richiesta per poi affidarli a famiglie bisognose e alle 'Case famiglia'.

(ANSA).